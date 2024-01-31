



МВФ предостерегает правительство Великобритании от дальнейшего снижения налогов

Международный валютный фонд (МВФ) советует Великобритании отказаться от дальнейшего снижения налогов, представив свою последнюю оценку состояния мировой экономики.



По их словам, сохранение государственных услуг и инвестиций предполагает более высокие расходы, чем отражено в текущих планах правительства.



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МВФ считает, что запланированное Казначейством сокращение расходов в этом году нереально.



Канцлер Джереми Хант заявил, что снижение налогов может стать большим подспорьем для ускорения роста.



Хант намекнул, что в предстоящем бюджете, который будет принят в марте, он намерен еще больше сократить налоги.



МВФ - это международная организация, членами которой являются 190 стран, включая Великобританию. Совместными усилиями они пытаются стабилизировать мировую экономику.



Одна из задач Фонда - консультировать своих членов по вопросам улучшения их экономики.



Последние комментарии МВФ прозвучали в связи с тем, что он понизил свои прогнозы роста экономики Великобритании в следующем году с 2 % до 1,6 %, что отчасти является статистическим следствием того, что в годы пандемии рост был пересмотрен в сторону повышения. Эти более высокие показатели оставляют меньше возможностей для роста, чтобы наверстать упущенное в последующие годы.



Ожидается, что рост экономики Великобритании в прошлом и этом году останется вялым - менее 0,5 % и 0,6 % соответственно, что является вторым по темпам роста среди крупнейших экономик Большой семерки после Германии.

