



Молоко подорожает на 16%

Представители молочной промышленности сообщили экономическому комитету Кнессета, что повышения цен на молоко в ближайшие месяцы не избежать, учитывая убытки молокозаводов и импортные барьеры. Предполагается, что повышение составит 15,8%.



Председатель комитета, член МК Давид Битан, потребовал ответа от министра финансов Смотрича: "Этого не будет. Я хотел снизить цены, а теперь вижу, что нужно остановить повышение. Что здесь происходит, я не понимаю? Чтобы министр финансов дал ответ, скажите ему, что это то, о чем шла речь, и мы хотим получить ответ".



Следует отметить, что предотвращение роста цен на молоко было одной из первых задач, которую взял на себя Смотрич, как только вступил в должность около месяца назад.



