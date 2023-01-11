



Минэнерго Казахстана: Россия поддержала транзит нефти в Германию

Казахстан заручился поддержкой России по вопросу поставок нефти в Германию, но пока в устной форме.



Такое заявление сделал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, сообщает Tengri News.



"До шести миллионов мы можем экспортировать, но потребность у Германии, конечно, выше. Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем. Пока устно есть, письменно еще нет", - сказал министр.



Транзит нефти должен будет осуществляться по нефтепроводу "Дружба".