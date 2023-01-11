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Минэнерго Казахстана: Россия поддержала транзит нефти в Германию
11.01.2023 09:48 Ольга Белозерова

Минэнерго Казахстана: Россия поддержала транзит нефти в Германию

Казахстан заручился поддержкой России по вопросу поставок нефти в Германию, но пока в устной форме.

Такое заявление сделал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, сообщает Tengri News.

"До шести миллионов мы можем экспортировать, но потребность у Германии, конечно, выше. Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем. Пока устно есть, письменно еще нет", - сказал министр. 

Транзит нефти должен будет осуществляться по нефтепроводу "Дружба". 

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