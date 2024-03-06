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McDonald's расторг соглашение с Федерацией футбола Турции из-за Израиля
06.03.2024 15:25 Алина Груднева

McDonald's расторг соглашение с Федерацией футбола Турции из-за Израиля

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's расторгла спонсорское соглашение с Федерацией футбола Турции.

По данным турецкой газеты Yeni Akit, причиной послужили продолжающиеся кампании против бренда из-за поддержки с его стороны операции Израиля в Газе.

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"В конце концов обе стороны решили по-тихому расторгнуть спонсорское соглашение. Ежегодные расходы на спонсорство с McDonald's, которое было продлено ранее до 2026 года, составили более $630.000", - сказано в сообщении.
 

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