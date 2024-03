Macy's открывает свои бухгалтерские книги в переговорах о продаже компании

Во вторник, 19 марта Macy's Inc (M.N), сообщила Рейтер, что откроет свои бухгалтерские книги для Arkhouse и Brigade Capital, что является потенциальным прорывом в предложении инвестиционных компаний на сумму $6,6 миллиарда о покупке американского оператора универмагов в частные руки.



Macy's, которая отвергла предыдущие предложения Arkhouse и Brigade о покупке, теперь заключила с ними договор о конфиденциальности, который позволяет обмениваться коммерчески важной информацией, сообщил представитель Macy's.



Доступ к такой информации может позволить Arkhouse и Brigade получить долговые обязательства для финансирования сделки, сообщили ранее Reuters люди, знакомые с вопросом. На данный момент фирмы получили письма от таких компаний, как инвестиционный банк Jefferies Financial Group (JEF.N), что указывает на уверенность в том, что пакет долговых обязательств может быть собран.



Фирмы также предоставили обязательства по долевой части своего предложения. В число их партнеров по акционерному капиталу входят Fortress Investment Group и One Investment Management US.

Нет никакой уверенности в том, что последующие переговоры приведут к сделке, предупредили источники, беседовавшие с Reuters.



Arkhouse и Brigade отказались от комментариев.