



Кроссовер Hyundai Kona Electric уже заметили на дорогах – видео

Hyundai показала три уровня комплектации для Kona 2024 года в Нью-Йорке. Очевидно, это электромобиль со стандартной аккумуляторной батареей емкостью 48,6 кВт/ч, которая обеспечивает ориентировочный запас хода в 478 км между зарядками.Аккумуляторная батарея емкостью 64,8 кВт-ч является дополнительной и увеличивает запас хода. Независимо от комплектации, Kona Electric способна быстро заряжаться, что позволяет пополнить батарею от 10 до 80 процентов за 43 минуты.Передний привод является единственным вариантом трансмиссии.Остальные два уровня комплектации Kona – ограниченная и спортивная N-Line. Первый оснащен знакомым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил или дополнительным 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 195 л.с., тогда как N-Line получит стандартный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.Турбодвигатель также добавляет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач вместо CVT, а полный привод опциональный.Цена на новый кроссовер еще не объявлена, но известно, что Kona с ДВС поступит в дилерские центры летом, а электрическая версия появится только осенью.