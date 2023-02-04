



Кризис Adani: В Индии резко выросли кредитные и инвестиционные риски

В индийском парламенте некоторые депутаты потребовали расследования резкого падения стоимости акций компаний индийского миллиардера Гаутама Адани. Кризис был спровоцирован отчетом Hindenburg Research на прошлой неделе, в котором американский продавец коротких позиций обвинил Adani Group в манипулировании акциями и непосильном долге.



В качестве последнего признака расширения кризиса министерство по корпоративным делам Индии начало предварительную проверку финансовой отчетности Adani Group и других отчетов регулирующих органов, сделанных за эти годы, сообщили Рейтер два правительственных чиновника.



Несмотря на то что акции компаний Адани восстановились после резкого падения ранее в пятницу, семь зарегистрированных на бирже фирм по-прежнему потеряли примерно половину своей рыночной стоимости на общую сумму более 100 миллиардов долларов с тех пор, как Hindenburg Research опубликовал свой отчет 24 января.



Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что падение акций может ударить по способности Adani Group привлекать капитал, хотя Fitch не заметило немедленного влияния на ее рейтинги.



“Эти неблагоприятные события могут снизит способность группы привлекать капитал для финансирования обязательных капиталовложений или рефинансирования долга с наступающим сроком погашения в течение следующих 1-2 лет”, – говорится в сообщении Moody's.



На фоне опасений, что кризис может распространиться более широко на финансовую систему, некоторые индийские политики призвали к более широкому расследованию, а источники сообщили, что Банк Индии запросил у кредиторов подробности воздействия на группу.



“Опасения по поводу кризиса растут, но все еще ограничиваются банковским сектором”, – заявил в пятницу Чару Чанана, рыночный стратег Saxo Markets в Сингапуре.



Резервный банк Индии заявил, что банковская система страны остается устойчивой и стабильной. Государственный банк Индии заявил, что его не беспокоит воздействие Adani Group, но дальнейшее финансирование ее проектов будет “оцениваться по существу”.



Акции Adani Enterprises закрылись с повышением на 1,4% после того, как ранее они упали на 35%, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года. Этот минимум привел к тому, что с прошлой недели убытки компании составили почти 33,6 млрд долларов, что составляет падение на 70%. Акции Adani Total Gas, совместного предприятия с французской TotalEnergies , упали на 5%. Порты и специальная экономическая зона Adani выросли на 8%, в то время как Adani Transmission и Adani Green Energy снизились на 10%.



“Существует риск того, что опасения инвесторов по поводу управления группой и раскрытия информации будут больше, чем мы в настоящее время учитываем в наших рейтингах”, — заявило S&P, понизив прогноз по Adani Ports и Adani Electricity со стабильного до негативного.



Рыночный и финансовый кризис означают, что иностранные инвесторы, многие из которых уже критично воспринимают Индию, считая ее фондовый рынок переоцененным, сокращают свои риски.