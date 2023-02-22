



Криптовалюты стали главной областью финтех-инвестиций в Сингапуре в 2022 году

Согласно отчету KPMG Pulse of Fintech за вторую половину 2022 года, криптовалюты и блокчейн стали главной областью финтех-инвестиций в Сингапуре в 2022 году, несмотря на глобальный спад в этой сфере.



Во второй половине 2022 года наблюдался "особенно заметный" спад, так как инвесторы переваривали падения Terra, Three Arrows Capital и FTX, говорится в выводах KPMG.



В Сингапуре финансирование криптовалют сократилось на 21% - с $1,5 млрд в 2021 году до $1,2 млрд в 2022 году. В глобальном масштабе инвестиции в эту сферу упали с $30 млрд в 2021 году до $23,1 млрд в 2022 году.



Инвестиции в сферу регтехнологий достигли нового максимума в $18,6 млрд, что значительно превышает предыдущий рекорд в $12,1 млрд, зафиксированный в 2021 году. Эта сфера отвечает за обеспечение точности, прозрачности, надежности и соответствия цифровых и криптовалютных транзакций.



На 2023 год KPMG прогнозирует, что "вероятно, инвестиции в крипто-ориентированные компании будут оставаться очень медленными" и потенциально произойдет смещение "инвестиций в юрисдикции с более сильной нормативной базой для крипто-деятельности".