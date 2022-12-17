



Команда Илона Маска ищет новых инвесторов для Twitter

Команда Илона Маска ищет новых инвесторов в акционерный капитал Twitter.



Об этом сообщила платформа Semafor со ссылкой на двух источников.



Согласно отчету, финансовый управляющий Маска Джаред Бирчалл на этой неделе обратился к потенциальным инвесторам, предложив акции Twitter по той же цене в $54,20, которую Маск заплатил за приватизацию компании в октябре.



"За последние недели мы получили множество входящих запросов на инвестиции в Twitter. Рады объявить о последующем размещении обыкновенных акций по первоначальной цене и условиям, нацеленным на закрытие года", - говорится в заявлении Бирчалла.