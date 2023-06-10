



Канада ввела новые санкции против РФ: в список попал Янукович

Канада, как и пообещал ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо президенту Украины Владимиру Зеленскому, ввела санкции в ответ на попытки России "разрушить культурные памятники, учреждения и идентичность".



По данным министерства иностранных дел, ограничения коснулись 24 граждан РФ и 17 компаний.



Уточняется, что под санкции попал беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и коллаборанты с оккупированных украинских территорий.



В списке оказались российский блогер Юрий Подоляка, бывший заместитель "министра информации "ДНР" Даниил Бессонов и так называемый "министр культуры" Херсонской области Александр Кузьменко.



Кроме того, под санкции попали некоторые "министерства" в Крыму, Херсонской и Запорожской области, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, а также лояльные россиянам местные СМИ.

