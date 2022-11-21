



Израильский хай-тек: количество вакансий сократилось на 30%

Центральное статистическое бюро Израиля обнародовало исследование, касающееся вакансий.



Согласно данным исследования, количество вакансий сократилось на 2% - с 151 000 в сентябре до 148 000 в октябре. Об этом сообщает CTech.



Кроме этого, уровень вакансий по всем рабочим местам в экономике снизился с 4,82% в сентябре до 4,72% в октябре.



Значительное снижение было зафиксировано в отраслях, связанных с высокими технологиями - с 8,74% вакантных рабочих мест в феврале до 6,03% в октябре. Это означает совокупное снижение спроса на высокотехнологичных работников на 31%.



При этом, отмечается, что спрос на инженеров упал в октябре на 6% до 13 000, а спрос на инженеров-разработчиков программного обеспечения упал на 7% до 8700.