



Израильские отели еще не восстановились после пандемии

Гостиничная индустрия Израиля еще не вернулась к допандемическому уровню, показывают данные Центрального статистического бюро.



Об этом сообщает Times of Israel.



В 2022 году израильские отели приняли 23 миллиона гостей с ночевкой, что на 11% меньше, чем в 2019 году.



Из этих гостей только 31% были иностранными туристами, в отличие от 2019 года, когда 47% прибыли из-за границы.



Несмотря на рекордное количество остановок израильтян в отелях, заполняемость по-прежнему составляла 61% в 2022 году по сравнению с 70% в 2019 году, хотя за это время отели добавили около 2100 номеров.