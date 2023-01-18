



Израиль: налоги на сигареты, алкоголь и косметику выросли на 5,3%



Аномальный рост индекса потребительских цен в этом году влияет не только на налоговые ставки и пособия: все налоги и пошлины на покупку, которые устанавливаются в шекелях, а не в процентах - привязаны к индексу и обновляются автоматически.



Налог на сладкие напитки должен быть отменен в ближайшее время, по крайней мере, согласно коалиционным соглашениям, но тем временем он уже вырос в этом месяце на 5,3% - вместе с рядом других налогов - на табак, алкогольные напитки и косметическую продукцию. Причина: все налоги и квоты на покупку устанавливаются в шекелях, а не в процентах, и привязаны к индексу потребительских цен, который в 2022 году подскочил на 5,3% - самый высокий показатель за последние 20 лет.



Обновление проводится каждый январь, но поскольку в последние годы наблюдалась очень низкая и даже нулевая инфляция во время кризиса коронавируса, обновление было незначительным, если вообще было, и фактически не ощущалось. Следует отметить, что налог увеличивается в основном для розничных торговцев, и они, конечно, могут абсорбировать увеличение налога и не взимать его с потребителей. Автоматическое обновление налогов соответствует обновлению ставок подоходного налога и налога на покупку квартир, пунктов налоговых кредитов и льгот, которые также привязаны к индексу.