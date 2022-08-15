



Июльское повышение потребительских цен довело годовой уровень инфляции до 5,2%

Центральное статистическое бюро сообщает, что по его оценкам, индекс потребительских цен вырос на 1,1% в июле, что привело к ускорению темпов инфляции до 5,2% по сравнению с прошлым годом.



Повышение цен коснулось многих секторов экономики, включая жилье, свежие фрукты, транспорт и развлечения.



Последнее повышение стоимости жилья привело к годовому росту на 17,8%, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

