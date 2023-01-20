



Google не выплатил бонусы сотрудникам

Компания Alphabet, которой принадлежит Google, откладывает выплату части годовых премий своим сотрудникам в рамках перехода на новую систему управления эффективностью, сообщил в четверг поисковый гигант.



Компания пообещала выплатить авансовый бонус в размере 80% сотрудникам, имеющим на это право, а оставшуюся часть — в последующие месяцы, сообщил Reuters представитель компании, добавив, что об этом шаге было сообщено сотрудникам еще в конце прошлого года.



Такое решение вызвано тем, что компания пытается ограничить расходы на фоне замедления спроса и ухудшения экономических условий.



Авансовый бонус будет выплачен в январе, а оставшиеся 20% — в марте или апреле, сообщает CNBC. Раньше Google обычно выплачивал бонусы в первый месяц года и в полном объеме.

