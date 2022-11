Гонконг: небоскреб Ли Кашина пустует на 21% из-за рекордного количества вакансий

В самых престижных небоскребах Гонконга больше пустых офисных площадей, чем когда-либо прежде, что подчеркивает проблему, стоящую перед правительством Джона Ли, пытающегося возродить статус города как международного делового центра, пишет Bloomberg.



По данным CBRE Group Inc. , количество пустующих офисных площадей премиум-класса — или так называемых запасов класса А — почти утроилось за три года и достигло рекордного уровня в 1,1 млн квадратных метров по состоянию на октябрь. По данным Midland IC&I Ltd, в Cheung Kong Center, небоскребе, принадлежащем миллиардеру-застройщику Ли Кашину, в сентябре вакантность выросла до 21% по сравнению с 5,4% в середине 2020 года.



Хотя спад в сфере коммерческой недвижимости стал глобальным явлением после того, как пандемия открыла эру удаленной работы, рекордное количество вакантных площадей в Гонконге указывает на другие проблемы, от которых страдает самый дорогой рынок в мире. Сохраняющиеся ограничения Covid — невидимые в таких городах, как Нью-Йорк или Сингапур — и закрытая граница с Китаем фактически отключили спрос со стороны иностранных компаний и фирм с материка. Длительная рецессия сказывается коснулась даже башен высшего уровня, которые обычно остаются невосприимчивыми к спадам.



"Гонконг предлагал себя как ворота в Китай и как региональный центр", — сказал Саймон Смит, старший директор по исследованиям и консалтингу в Savills Plc. "Нынешние ограничения Covid действительно лишают арендаторов офисов обоих этих преимуществ, особенно когда люди рассматривают Гонконг как базу для региональной штаб-квартиры. Эта привлекательность резко уменьшилась".



Cheung Kong Center, в котором расположены Goldman Sachs Group Inc. и Jefferies Financial Group Inc. , — не единственная башня, борющаяся с оттоком арендаторов. Почти 5% Международного торгового центра, самого высокого здания Гонконга, в котором расположены Morgan Stanley и Deutsche Bank AG , пустует по сравнению с 1% в середине 2020 года. Central Plaza, элитное здание в районе Ван Чай, популярное среди консульств и финансовых фирм, имело 9,4% свободных площадей по сравнению с 3,2% в прошлом году.



Есть еще некоторые яркие пятна на рынке. Коммерческий проект Sun Hung Kai на вершине высокоскоростной железнодорожной станции, соединяющей материковый Китай, недавно подписал контракт с UBS Group AG в качестве основного арендатора, занимающего девять этажей. Ожидается, что проект будет завершен в 2025 году.

Но в целом эти будущие проекты усиливают конкуренцию на рынке с недостатком арендаторов, и маловероятно, что в ближайшее время будет достаточно спроса, чтобы заполнить новые площади в городе.



"Спрос на данный момент довольно прохладный", — сказал Смит. — "Мы не видим большой предварительной приверженности" новым проектам.