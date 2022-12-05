



Глобальный рынок нового вооружения достиг почти $600 миллиардов

В прошлом году глобальный рынок нового вооружения в мире вырос почти на 2%, приблизившись к 600 миллиардам долларов.



Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института по исследованию проблем мира.



"Продажа оружия и военных услуг сотней крупнейших компаний отрасли в 2021 году достигла 592 миллиарда долларов, что в реальном выражении на 1,9% больше, чем в 2020-м году", - говорится в отчете института.



Как отмечается, рынок вооружений растет уже 7 лет подряд, но рост замедлился в последние два года из-за пандемии коронавируса. Эксперты утверждают, что оружия было бы продано еще больше, если бы не проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией "короны" и войной в Украине.