



Европейская комиссия начала расследование в отношении Apple, Alphabet, Meta

Европейский союз объявил о начале расследования в отношении материнской компании Google - Alphabet, Meta и Apple в связи с возможными нарушениями Закона о цифровых рынках.



В заявлении Еврокомиссии говорится, что она изучает правила Alphabet по управлению в Google Play и Google Search, правила Apple по управлению в App Store, экран выбора в Safari и модель Meta "плати или соглашайся".



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В сентябре все три крупные американские технологические компании были отнесены к так называемым "привратникам" в соответствии с недавно введенными DMA ограничениями, призванными помешать им относиться к собственным сервисам и продуктам более благосклонно, чем к аналогичным сторонним конкурентам.



"Комиссия подозревает, что меры, принятые этими привратниками, не позволяют им эффективно выполнять свои обязательства по DMA", - говорится в заявлении Еврокомиссии.



Согласно DMA, такие компании, как Apple и Alphabet, должны разрешить разработчикам приложений "направлять" клиентов на предложения, не относящиеся к их собственным магазинам приложений, не взимая при этом никаких дополнительных сборов и платежей.



Комиссия заявила, что обеспокоена тем, что эти две компании, управляющие магазинами приложений на одних из самых распространенных смартфонов и планшетов, по-прежнему вводят "различные ограничения и запреты".



"Они ограничивают, среди прочего, возможности разработчиков свободно общаться и продвигать предложения, а также напрямую заключать контракты, в том числе путем взимания различных сборов", - заявила комиссия.

