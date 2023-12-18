



ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ: что в списке

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил новый, 12-й пакет санкций против России.



Информацию об этом подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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Новый пакет предназначен для того, чтобы препятствовать нарушениям уже введенных санкций.



"В этом 12-м пакете мы предлагаем набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наш посыл ясен: мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", - сообщил Боррель.



Что входит в 12-й пакет санкций



ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт российских бриллиантов. Запрет распространяется на алмазы: происходящие из России, экспортированные из РФ, следующие транзитом через эту страну и российские камни, обработанные в третьих странах.



Прямые ограничения распространяются на непромышленные природные и синтетические бриллианты, а также ювелирные изделия. Поэтапное введение косвенных запретов на импорт будет завершено к 1 сентября 2024 г.



Также санкции предполагают, что европейские экспортеры по контракту должны запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в РФ особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну.



В 12-м пакете добавлены 29 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию обороноспособности России. Некоторые из предприятий принадлежат третьим странам, участвующим в обходе торговых санкций.



Кроме того, расширен список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского оборонного сектора. В него включены: химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного сгорания и серводвигатели для БПЛА, станки.



Помимо прочего, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы: чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга, трубки. Вводится запрет на импорт сжиженного пропана.