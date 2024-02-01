ЕС решил не размораживать средства для Венгрии
Евросоюз решил не размораживать средства Венгрии в обмен на создание Фонда для Украины.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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"ЕС не взял на себя обязательств по выделению миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, но замороженных Брюсселем из-за опасений по поводу прав человека и верховенства закона в стране", - сказано в сообщении.
Уточняется, что выделение пакета помощи для Украины в размере 50 млрд евро предусматривает возможность пересмотра этого решения через два года, если будет необходимость.