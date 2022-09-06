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Энергетический кризис: во Франции закрываются бассейны
06.09.2022 23:52 Ольга Белозерова

Энергетический кризис: во Франции закрываются бассейны

Во Франции десятки бассейнов закрылись из-за резкого роста цен в энергетическом секторе. 

Как сообщает euronews, бассейны часто отапливаются газом, очень энергоемки и несут на себе "всю тяжесть роста цен". 

Компания Vert Marine, которая закрывает 29 бассейнов по всей стране, заявила, что ее счета за электроэнергию увеличились с 15 до 100 миллионов евро.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал граждан своей страны сократить потребление энергии. 

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