Энергетический кризис: во Франции закрываются бассейны
Во Франции десятки бассейнов закрылись из-за резкого роста цен в энергетическом секторе.
Как сообщает euronews, бассейны часто отапливаются газом, очень энергоемки и несут на себе "всю тяжесть роста цен".
Компания Vert Marine, которая закрывает 29 бассейнов по всей стране, заявила, что ее счета за электроэнергию увеличились с 15 до 100 миллионов евро.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал граждан своей страны сократить потребление энергии.