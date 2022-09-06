



Макрон призывает французов экономить энергию

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к резкому сокращению потребления энергии в стране на 10% в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать риска нормирования и сокращений энергопотребления этой зимой.



Макрон даже предупредил, что возможно придется рассмотреть вариант "принудительного энергосбережения", если добровольных усилий будет недостаточно, сообщает AP.



По словам Макрона, планы нормирования готовятся на случай, если они потребуются, и что "сокращения будут производиться в крайнем случае".



"Лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", - заявил Макрон и призвал французские предприятия и домохозяйства экономить энергию.