



Дыра в 50 миллиардов: швейцарский мегабанк на грани коллапса

Через несколько часов после того, как центральный банк Швейцарии заявил о готовности оказать финансовую поддержку Credit Suisse, погрязший в проблемах мегабанк принял предложение, надеясь заверить инвесторов в том, что у него есть необходимые денежные средства, чтобы остаться на плаву.



Credit Suisse заявил, что займет у Швейцарского национального банка до 50 млрд. швейцарских франков (53,7 млрд. долларов США). В среду инвесторы обвалили акции второго по величине кредитора страны на 30%.



Банк назвал заем "решительным действием для упреждающего укрепления своей ликвидности".



"Эта дополнительная ликвидность поддержит основной бизнес Credit Suisse и его клиентов, поскольку Credit Suisse предпринимает необходимые шаги для создания более простого и сфокусированного банка, ориентированного на потребности клиентов", - говорится в заявлении банка.



Помимо кредита от центрального банка, Credit Suisse также сообщил, что выкупил миллиарды долларов своих собственных долговых обязательств, чтобы управлять своими обязательствами и расходами на выплату процентов. Предложение охватывает $2,5 млрд. облигаций в долларах США и €500 млн. ($529 млн.) облигаций в евро.



Этот почтенный, но проблемный банк, основанный в 1856 году, является одним из крупнейших финансовых учреждений в мире и относится к категории "глобальных системообразующих банков", наряду с 30 другими, включая JP Morgan Chase, Bank of America и Bank of China.



Азиатские акции резко упали в начале дня в четверг, но после действий Credit Suisse отскочили далеко от своих минимумов, воодушевленные решимостью банка восстановить доверие к своей деятельности.



Ранее в среду в совместном заявлении со швейцарским регулятором финансового рынка FINMA Национальный банк Швейцарии (SNB) заявил, что Credit Suisse (CS) соответствует "строгим требованиям к капиталу и ликвидности", предъявляемым к банкам, имеющим важное значение для финансовой системы в целом.



"При необходимости SNB предоставит CS ликвидность", - заявили они.



Инвесторы, и без того находящиеся в напряжении после краха банка Silicon Valley Bank в США на прошлой неделе, сбрасывали акции попавшего в беду швейцарского банка в начале дня, в результате чего они упали до нового рекордного минимума после того, как его крупнейший спонсор, похоже, исключил возможность предоставления дополнительного финансирования.



В своем заявлении швейцарские власти отметили, что проблемы "некоторых банков в США не представляют прямого риска заражения для швейцарских финансовых рынков".



"Нет никаких признаков прямого риска заражения швейцарских учреждений в связи с текущими потрясениями на банковском рынке США", - говорится в заявлении.



