



Достигнуто соглашение о зарплате для госслужащих

В четверг, 2 марта, было достигнуто соглашение о повышении зарплаты государственным служащим в рамках попытки предотвратить национальную забастовку.



Оно охватывает около 350 тысяч госслужащих.



В рамках соглашения, работники получат 11-процентную прибавку к зарплате в период с 2020 по 2027 год, а также единовременную субсидию. Рабочая неделя будет сокращена до 40 часов с 42.



Более того, сотрудники общественного сектора получат оплачиваемый отпуск продолжительностью 0,5 рабочего дня по окончании Песаха, а субсидия на питание для госслужащих будет увеличена с 18 до 22 шекелей за один рабочий день.



По словам министра финансов Бецалеля Смотрича, подписано ответственное соглашение, которое не нарушает бюджетных рамок и поддерживает усилия по сдерживанию инфляции.



На прошлой неделе Управляющий Банка Израиля Амир Ярон заявил, что с осторожностью относится к проекту бюджета на 2023-24 годы и к предстоящим сделкам по заработной плате.



"Включение соглашений о зарплате в госсекторе и потребностей министерств и оборонного ведомства в предлагаемый бюджет является сложной задачей", — предупредил он.



В настоящее время уровень инфляции в Израиле находится на более чем 14-летнем максимуме в 5,4%. Это намного выше годового целевого диапазона в 1-3%.

