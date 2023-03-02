



Компромисс с Гистадрутом: бонусы работникам и сокращение рабочей недели

Министр финансов Бецалель Смотрич и председатель Гистадрута Арнон Бар Давид объявят 2 марта о подписании нового соглашения о заработной плате в государственном секторе. В рамках соглашения каждый работник получит пособие в размере тысячи шекелей, зарплата помощниц воспитателей значительно увеличится, а количество рабочих часов в неделю будет сокращено. Кроме того, по соглашению зарплата государственных служащих увеличится более чем на 10% .



Согласно соглашению, работники государственного сектора получат в апреле "бонус" к зарплате в размере 6 000 шекелей. Кроме того, было решено, что количество рабочих часов в неделю, которое в настоящее время составляет 43 часа, будет сокращено до 41 часа в этом году - а в 2024 году оно будет сокращено до 40 рабочих часов в неделю.



Один из основных пунктов соглашения касается заработной платы помощниц воспитательниц в детских садах: ежемесячная зарплата начинающей помощницы составит 7 200 шекелей (вместо 6 200 шекелей сегодня), помощницы по специальному образованию будет получать 8 000 шекелей, а по мере увеличения стажа каждого из работников - зарплата может доходить до 10 000 шекелей. В эту сумму будет входить бонус за стаж в размере 50 шекелей в год, бонус за обучение в размере 400 шекелей каждые 3 года и в общей сложности 4 периода обучения стоимостью 1 600 шекелей сверх основной зарплаты.



Уже работающие помощницы также получат прибавку к зарплате в размере около 2 000 шекелей.



Принципиальные соглашения были "закрыты" на прошлой неделе, на встрече, которая началась в пять часов вечера и закончилась в три часа ночи. Во время встречи Бар-Давид и Смотрич договорились о сроках подписания соглашения, при этом Бар-Давид опасался задержки с подписанием. Полные детали соглашения будут раскрыты на пресс-конференции, которая состоится сегодня в полдень.