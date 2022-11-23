



Чистая прибыль банка Апоалим выросла на 47,88%

Банк Апоалим завершает третий квартал 2022 года с увеличением чистой прибыли на 47,88%



Чистая прибыль банка составляет 1,79 миллиарда шекелей. Данные финансовой отчетности показывают, что норма прибыли на капитал увеличилась до 15,3% по сравнению с 11,3% в соответствующем квартале прошлого года.



Банк продолжает реализовывать принятую им стратегию роста основного бизнеса, придерживаясь подхода, обеспечивающего баланс между ответственным ростом, прибыльностью и управлением рисками.



Во время утверждения финансовой отчетности совет директоров банка объявил о распределении дивидендов среди акционеров в размере 536 миллионов шекелей (около 40 шекелей на акцию), что составляет 30% от чистой прибыли банка за третий квартал 2022 года. Дивиденды будут выплачены 11 декабря 2022 года.

