



На фоне рождественских каникул: "вялые" торги нефтью

Цены на сырую нефть снизились в понедельник в ходе рождественских торгов на фоне вопросов о единстве производителей ОПЕК+ и опасений по поводу торговых маршрутов в Красном море из-за атак йеменских хути.



Brent торговался по цене $78,80 за баррель, что на 0,45% ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии в пятницу, составившей $79,16 за баррель.



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West Texas Intermediate (WTI), торговался в то же время на уровне $73,49 за баррель, что на 0,54 % ниже цены закрытия в пятницу, составившей $73,89 за баррель.



Большинство мировых рынков закрыты в понедельник в связи с рождественскими каникулами.

