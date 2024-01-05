Carrefour прекращает продажи Pepsi из-за повышения цен
Бакалейный гигант Carrefour прекратит продажу продукции Pepsi во Франции, ссылаясь на "неприемлемый рост цен".
В четверг, 28 декабря, супермаркет начал вывешивать в магазинах таблички, информирующие покупателей о принятом решении, которое затронет такие продукты, как газировка Pepsi, Doritos и хлопья Quaker.
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Pepsi заявила, что будет продолжать попытки вести переговоры "в духе доброй воли".
Размолвка произошла в тот момент, когда Франция продолжает бороться с ценами на продукты питания, которые растут некомфортно быстро.