



Carrefour прекращает продажи Pepsi из-за повышения цен

Бакалейный гигант Carrefour прекратит продажу продукции Pepsi во Франции, ссылаясь на "неприемлемый рост цен".



В четверг, 28 декабря, супермаркет начал вывешивать в магазинах таблички, информирующие покупателей о принятом решении, которое затронет такие продукты, как газировка Pepsi, Doritos и хлопья Quaker.



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Pepsi заявила, что будет продолжать попытки вести переговоры "в духе доброй воли".



Размолвка произошла в тот момент, когда Франция продолжает бороться с ценами на продукты питания, которые растут некомфортно быстро.

