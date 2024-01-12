



BlackRock покупает Global Infrastructure Partners за 12 миллиардов долларов

Компания BlackRock покупает независимого управляющего инфраструктурными фондами Global Infrastructure Partners (GIP) в рамках сделки по приобретению акций и денежных средств на сумму более 12 миллиардов долларов США.



Сделка, о которой было объявлено в пятницу, 12 января, включает три миллиарда долларов и около 12 миллионов акций BlackRock.



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Около 30 % от общей суммы, все в виде акций, будут отложены и, как ожидается, будут выданы примерно через пять лет.

GIP, основанная в 2006 году, управляет активами клиентов на сумму более 100 миллиардов долларов в виде акций и долговых обязательств в сфере инфраструктуры, уделяя особое внимание энергетике, транспорту, водоснабжению и отходам, а также цифровым технологиям.



"Инфраструктура - одна из самых интересных долгосрочных инвестиционных возможностей, поскольку ряд структурных сдвигов меняет форму мировой экономики", - сказал председатель и главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк в подготовленном заявлении.



"Мы считаем, что расширение как физической, так и цифровой инфраструктуры будет и дальше ускоряться, поскольку правительства ставят во главу угла самодостаточность и безопасность за счет увеличения внутреннего промышленного потенциала, энергетической независимости, а также перевода или приближения к переводу критически важных секторов на периферию".

