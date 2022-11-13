



Биткойн может подешеветь на четверть: его себестоимость будет дороже цены

Стоимость цифровых валют рухнула, так как доверие инвесторов резко упало после объявленного в четверг, 10 ноября, банкротства биржи FTX и отставки генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида.



Стремительное падение FTX на этой неделе заставило десятки тысяч ее клиентов задуматься, увидят ли они когда-нибудь свои деньги снова.

Биржа была одним из крупнейших игроков в отрасли и считалась безопасной после более обширного рыночного краха, в результате которого в этом году разорились несколько известных криптофирм.



Банкротство FTX еще больше подорвало доверие к неустойчивому рынку криптовалют, заставив миллионы инвесторов продать свои активы.

Биткойн испытывает трудности с тех пор, как в ноябре 2021 года достиг максимума около 69 000 долларов. С этого момента он потерял почти 60 процентов своей стоимости.



Аналитики американского банка JP Morgan предупредили, что если цена на криптовалюту продолжит падать, ее производство может стать дороже, чем за это готовы платить инвесторы. Прогнозируется падение биткоина еще на 25 процентов. Главная составляющая себестоимости биткоинов — это электроэнергия, необходимая для работы мощных компьютеров, которые создают валюту и управляют сетью биткоинов.



“В настоящее время это стоит 15 000 долларов, но, вероятно, он снова достигнет минимума в 13 000 долларов, наблюдавшегося в летние месяцы”, — сообщает Николаос Панигирцоглу из JP Morgan.



Аналитик отметил, что крах FTX приведет к тому, что инвесторы и регулирующие органы потребуют раскрытия дополнительной информации об их балансах, защиты клиентских активов и ограничения концентрации активов, что, вероятно, усилится.



“Участники рынка криптовалют, вероятно, будут более тщательно управлять рисками, включая управление рисками контрагентов”, – написал он.