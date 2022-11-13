



FTX потеряла от “несанкционированных транзакций” полмиллиарда долларов

В субботу новый генеральный директор проблемной криптовалютной платформы FTX заявил, что компания прилагает “все усилия для защиты каждого актива” после несанкционированных транзакций, обошедшихся компании в миллионы долларов.



“Имел место несанкционированный доступ к определенным активам”, – заявил новый генеральный директор FTX Джон Рэй в заявлении, опубликованном в Twitter.



Компания Elliptic, занимающаяся анализом криптовалют, сообщила в отчете, опубликованном в субботу, что “подозревается, что было украдено 477 миллионов долларов”. По словам Elliptic, более “663 миллионов долларов в различных токенах” было выведено из кошельков FTX всего через 24 часа после того, как компания подала заявление о банкротстве, а разница “предположительно была перемещена в безопасное хранилище самой FTX”.



FTX US и FTX.com “продолжают прилагать все усилия для защиты всех активов, где бы они ни находились”», — говорится в заявлении Рэя, специализирующегося на корпоративных реструктуризациях. Объявление было сделано на следующий день после того, как FTX подала заявление о банкротстве, что привело к резкому падению других криптовалют и привлечению внимания со стороны государственных регуляторов.



“Мы находимся в процессе удаления функций торговли и вывода средств и перемещения цифровых активов в новый хранитель холодного кошелька”, — сказал Рэй. “Холодное хранение” означает перемещение активов криптовалюты в аппаратный “кошелек”, не подключенный к Интернету, для обеспечения его безопасности.



Кроме того, подал в отставку исполнительный директор платформы, 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид. Еще 10 дней назад FTX считалась второй по величине криптовалютной платформой в мире, в определенный момент ее стоимость оценивалась в 32 миллиарда долларов. Теперь компания пытается успокоить скептически настроенную публику.