



Банк Израиля резко поднимет учетную ставку



Монетарный комитет Банка Израиля под председательством управляющего профессора Амира Ярона примет решение об учетной ставке сегодня, 3 октября.



Аналитики предполагают, что процентная ставка вырастет в диапазоне 0,5%-0,75%, но по большинству оценок процентная ставка вырастет на 0,75% - с 2% в год до 2,75% в год.



За последние шесть месяцев процентная ставка Банка Израиля была повышена с 0,1% до 2,75%. В то же время, начиная с этих выходных, банки повысят прайм-процентную ставку до 4,25% в год.



Повышение основной процентной ставки увеличит выплаты по средней ипотеке (около миллиона шекелей) примерно на 200 шекелей в месяц. Соответственно вырастут также проценты по овердрафтам и проценты по выплатам в компаниях, обслуживающих кредитные карты.



Повышение процентной ставки на 0,75% считается "решительным шагом". Оно должно передать большую решимость Банка Израиля в борьбе с инфляцией и желание вернуть ее в правительственный диапазон (1%-3%).