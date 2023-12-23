



Байден призывает расследовать продажу US Steel японской компании Nippon

Белый дом заявляет, что план Nippon Steel по покупке US Steel должен быть проверен по соображениям национальной безопасности, несмотря на то, что Япония является "близким союзником".



В заявлении, он также выразил обеспокоенность потенциальным влиянием сделки на надежность цепочки поставок.



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Покупка 122-летнего сталелитейного предприятия за 15 млрд долларов приведет к созданию одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний.



Влиятельный профсоюз United Steelworkers (USW) также раскритиковал сделку как "недальновидную".



В своем заявлении советник Джо Байдена по национальной экономике Лаэл Брейнард сказала, что президент США считает, что "покупка этой культовой американской компании иностранным предприятием (даже близким союзником), заслуживает серьезного изучения".



Г-жа Брейнард добавила, что президент Байден рассматривает US Steel как "ключевой компонент" общего отечественного производства стали.

