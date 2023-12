US Steel будет куплена японской Nippon за $15 млрд

Японский сталелитейный гигант Nippon объявил о планах по покупке US Steel в рамках сделки стоимостью около 15 млрд долларов.



Покупка приведет к созданию одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний и решит вопросы о будущем знаменитой американской компании.

Компания ищет покупателя с августа, когда она отклонила более дешевое предложение от американского конкурента.



Профсоюз United Steelworkers назвал сделку "недальновидной" и заявил, что будет добиваться блокирования поглощения.



Созданная в 1901 году титанами бизнеса Эндрю Карнеги и Джей Пи Морганом, US Steel в период своего расцвета была одной из крупнейших компаний в мире, что было обусловлено ростом и индустриализацией Америки.



Но, как и вся сталелитейная промышленность США, за десятилетия ее господство ослабло перед лицом более дешевой продукции иностранных конкурентов.

Сегодня в компании работает более 22 000 человек по всему миру, в том числе более 14 000 в США.



Более крупная Nippon заявила, что покупка улучшит ее долгосрочные перспективы роста за счет расширения своего присутствия в США, где ожидается рост промышленности, стимулируемый недавними правительственными инвестициями.



Nippon заявила, что будет соблюдать существующие контракты с профсоюзными работниками US Steel, а компания сохранит свое имя, бренд и штаб-квартиру в Питтсбурге.