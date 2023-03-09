



Azrieli Group инвестирует $780 млн в строительство нового дата-центра для TikTok





Группа Azrieli заключила крупную сделку в секторе центров обработки данных. Норвежская дочерняя компания холдинга Green Mountain построит в Норвегии кампус дата-центров для использования социальной сети TikTok ориентировочной стоимостью 780 млн долларов. Мощность комплекса составит 90 МВт, что в три раза превышает общую мощность его серверной базы на сегодняшний день.



Серверная ферма будет состоять из нескольких корпусов, строительство которых началось в прошлом году. Сдача первых 30 МВт ожидается в четвертом квартале этого года, а в течение 2024 года будут завершены еще две очереди. Соглашение заключено сроком на 11 лет с момента создания первой фазы.



Сделка с TikTok удвоит мощность центров обработки данных Green Mountain с 30 мегаватт сегодня до 60 мегаватт к концу года и до 160 МВт к концу 2024 года с возможностью расширения еще на 60 МВт.



Azrieli начала работать в сфере центров обработки данных в 2019 году, когда приобрела 20% компании Compass за 135 миллионов долларов. В июле и сентябре прошлого года компания инвестировала дополнительно 120 миллионов долларов, чтобы увеличить свою долю до 32%. По состоянию на март 2022 года общая производственная мощность Compass составляла 250 МВт, из которых 70% были арендованы или зарезервированы, при этом восемь дополнительных площадок находились в стадии строительства.



В июле 2021 года Азриэли приобрела Green Mountain, которая в настоящее время управляет тремя фермами серверов в Норвегии, за 850 миллионов долларов. Деятельность сегмента центров обработки данных принесла Azrieli NOI в размере 97 миллионов шекелей за первые девять месяцев 2022 года, что составляет 7% от его общего NOI за этот период. По состоянию на конец сентября 2022 года стоимость активов Азриэли в этом секторе достигла 7,4 миллиардов шекелей, что составляет около 15% стоимости всех активов группы.