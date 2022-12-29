



Argo Blockchain избежит банкротства с помощью соглашения о хостинге на $100 млн

Компания Argo Blockchain оказалась в затруднительном положении, когда в октябре провалился план по привлечению $27 млн капитала. Приобретение поможет Argo укрепить свой баланс и предотвратить банкротство. Майнер объявил ранее в этом месяце, что ведет переговоры о продаже некоторых своих активов и заключении сделки по финансированию оборудования, чтобы избежать объявления банкротства по главе 11.



В связи с этой сделкой Galaxy Digital также согласилась предоставить Argo Blockchain новый обеспеченный кредит на сумму $35 млн, который будет обеспечен залогом, включающим майнинговое оборудование, принадлежащее Argo.



Кроме того, Argo Blockchain подпишет с Galaxy Digital двухлетнее соглашение о хостинге, гарантирующее компьютерам Argo место для продолжения майнинга на площадке Helios.



Это соглашение уменьшит зависимость Galaxy от внешних хостинговых компаний, ускорит расширение деятельности и майнинг биткоинов, а также предоставит доступ к инфраструктуре, эффективной с точки зрения налогообложения.