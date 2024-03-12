



Apple позволит разработчикам распространять приложения прямо со своих сайтов

Разработчики программного обеспечения, использующие App Store компании Apple, смогут распространять приложения среди пользователей ЕС непосредственно со своих сайтов уже этой весной, сообщила компания во вторник, 12 марта, что является частью изменений, требуемых новыми правилами ЕС, заставляющими Apple открыть свою закрытую систему.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Закон Европейского союза о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу на прошлой неделе, требует от Apple (AAPL.O), открыть новую вкладку, предложить альтернативные магазины приложений на iPhone и позволить разработчикам отказаться от использования своей системы оплаты в приложениях, которая взимает комиссию до 30%.

