



Alibaba разделяется на шесть компаний в рамках масштабной реорганизации

Alibaba Group Holding Ltd. планирует разделить свою империю стоимостью $220 млрд на шесть компаний, которые будут по отдельности привлекать средства и изучать возможность проведения первичных публичных размещений акций, что является крупнейшей реорганизацией китайского лидера интернет-торговли с момента его создания более двух десятилетий назад, пишет Bloomberg.



Этот шаг позволит основным подразделениям китайской компании - от электронной коммерции и медиа до облачных вычислений - работать гораздо более автономно, заложив основу для будущих выделений и дебютов на рынке.



Переход к структуре холдинговой компании является редкостью для крупного китайского бизнеса и может послужить примером для коллег Alibaba.



Объявление Alibaba совпало с возвращением соучредителя компании миллиардера Джека Ма в Китай после более чем годичного пребывания за границей.