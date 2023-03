Миллиардер–основатель Alibaba вернулся в Китай

Основатель и председатель совета директоров китайского конгломерата Alibaba Group Джек Ма вернулся в Китай. Возможно, таким образом, Пекин пытается восстановить доверие предпринимателей после многолетнего подавления сектора. Об этом пишет Financial Times.



Джек Ма вернулся в свой родной город Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Alibaba. Он посетил школу Юнгу, финансируемую Alibaba, где учатся преимущественно дети сотрудников Alibaba. Там миллиардер обсудил необходимость образовательной реформы, если дети будут конкурировать с искусственным интеллектом в будущем.



Пекин надеется, что огласка поездки Ма в материковый Китай поможет укрепить доверие предпринимателей по окончании жесткого репрессивного регулирования и коронавирусных ограничений. Недавно в Китае задержали основателя финансового учреждения China Renaissance Бао Фаня, что вновь вызвало серьезное беспокойство в деловом мире.



The Financial Times пишет, что Ма вернулся в Китай, поскольку будущее финтех-гиганта Ant Financial остается непонятным. В январе миллиардер отказался от контроля над Ant Group, значительно сократив свою долю в компании. Джек Ма исчез с публичного пространства осенью 2020 года после критики в адрес китайского правительства, которое впоследствии заблокировало продажу акций его компании. Компании бизнесмена стали объектами широкомасштабных репрессий по разным вопросам — от монополистического поведения до прав потребителей. Долгое время Ма жил в Токио и Гонконге, часто наведываясь в Таиланд и Израиль.