



Акции Alphabet падают: Samsung может отказаться от Google Search в пользу Bing

Акции Alphabet Inc упали почти на 4% в понедельник после сообщения о том, что южнокорейская Samsung Electronics рассматривает возможность замены Google на Bing, принадлежащий Microsoft, в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах.



Новость подчеркивает растущие проблемы, с которыми сталкивается поисковый бизнес Google, приносящий $162 млрд дохода в год, со стороны Bing - аутсайдера, который недавно стал более заметным после интеграции ИИ-технологии, стоящей за ChatGPT.



Реакция Google на угрозу была "панической", поскольку компания получает примерно $3 млрд годового дохода от контракта с Samsung.



Google на протяжении десятилетий доминировал на рынке поиска с долей более 80%, но Уолл-стрит опасается, что компания может отстать от Microsoft в быстро развивающейся ИИ-гонке.



В понедельник акции компании упали до $104,90 и стерли почти $50 млрд рыночной капитализации Alphabet.