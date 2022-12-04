



Житель Лода похитил двух 14-летних мальчиков

Израильские СМИ сообщают о том, что 50-летний житель Лода похитил двух 14-летних мальчиков с палестинских территорий.



"Сотрудники полиции участка Лод провели ускоренное расследование, получив сообщение от двух мальчиков примерно 14 лет о том, что их похитили и 3 дня держали в приюте в Лоде без еды и воды", - говорится в заявлении полиции. "Только сегодня им удалось позвонить в колл-центр полиции за помощью, с мобильного телефона подозреваемого в похищении, когда он пришел проверить их состояние".



"Полицейским участка, совместно с полицейской разведкой, удалось установить место содержания похищенных, и после взлома двери при профессиональной помощи пожарных и спасателей, полицейские спасли двух несовершеннолетних, которые были доставлены в полицейский участок для оказания помощи и продолжения сбора информации", - говорится в заявлении.



Мать 50-летнего мужчины, который был арестован по подозрению в похищении мальчиков в Лоде, в разговоре с 12-м каналом сказала: "Я готовлю еду, иногда он приносил мне белье детей. Он проявил милосердие и дал им поспать. Я не знаю, кто их запер, внутри было полно еды. Я не знаю, почему полиция пришла забрать их".



Мальчиков держали в здании, использовавшемся в качестве склада на улице Шломо Ха Мелех в Лоде.



