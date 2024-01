Женщина получила серьезную травму после нападения акулы в Сиднейской гавани

Пострадавшая, 29-летняя Лорен О'Нил, была укушена во время купания в восточном пригороде Сиднея Элизабет-Бей. Как сообщается, ее соседи вызвали службу спасения и пришли ей на помощь.



"Я выглянул наружу, а Лорен пыталась добраться до безопасного места", - рассказал Nine News один из соседей, Майкл Портер, описав, как он услышал крики. "Ее нога волочилась за ней, а вода за ней была красной от крови".



Другой сосед, ветеринар Фиона Крэго, наложила жгут на раны О'Нил, сообщает телеканал.



"Она была сильно ранена и теряла много крови. Я просто сосредоточилась на том, что должна была сделать... а именно остановить кровоток и перевязать ногу", - сказала Крэго в интервью Nine News.



В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится, что пострадавшая получила "серьезную травму" правой ноги, сообщает Reuters. Власти полагают, что на нее напала акула-бык, после чего она была доставлена в больницу в стабильном состоянии, сообщает агентство The Associated Press.



Нападения акул в Сиднейской гавани происходят редко, но этот район известен как важная среда обитания бычьих акул и их потомства, отмечает агентство.