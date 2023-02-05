



"Закройтесь в квартирах. Меня изнасиловали". Подробности кошмара в Гедере



Женщина в возрасте 30 лет была жестоко изнасилована рано утром в пятницу подозреваемым, который связал ее и нанес ей побои по всему телу. Во время нападения в доме находились трое маленьких детей жертвы, в том числе двухлетний младенец, который спал рядом с ней и стал свидетелем жестокого изнасилования матери.



Камеры наблюдения у дома зафиксировали подозреваемого, который пытался проникнуть внутрь, взломав код на входе в здание. После того как его попытки не увенчались успехом, он забрался на беседку на этаже подъезда, минуя первый этаж, воспользовался открытым окном на втором этаже, где живет потерпевшая, и проник в квартиру. Женщина, услышавшая шум, попыталась противостоять грабителю, но он пригрозил ей ножом и сказал, что убьет ее детей. Он украл ювелирные украшения и деньги, а в какой-то момент связал женщину и жестоко изнасиловал ее, когда рядом находился ее маленький сын.



Позже соседи сообщили, что заявительница рассказала им, что во время всего этого инцидента она больше всего боялась, что подозреваемый причинит вред ее детям, и умоляла его не делать этого. Следствие также установило, что после того, как подозреваемый совершил изнасилование, он пошел на кухню, отпил из бутылки пива, которая находилась в холодильнике, и только примерно через час скрылся из квартиры. Позже следователи собрали остатки ДНК подозреваемого, обнаруженные на бутылке, - важную улику, которая будет использована в расследовании.



Через несколько часов женщина опубликовала сообщение в группе WhatsApp жильцов здания, в котором написала: "Закройте двери, меня изнасиловали". Она также написала своим изумленным соседям, что "я пыталась противостоять грабителю. Он связал меня по всему телу рядом с моим маленьким сыном. Обойдя весь дом, он вернулся и изнасиловал меня".