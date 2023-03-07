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Закон об "иноагентах": в Грузии на протестах вспыхнули столкновения
07.03.2023 20:11 Алина Груднева

Закон об "иноагентах": в Грузии на протестах вспыхнули столкновения

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками.

По данным "Грузия Online", это случилось на митинге под зданием парламента против принятого в первом чтении закона об "иноагентах".

Силовики применили средства для разгона толпы, в том числе водометы и слезоточивый газ.

"Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае, если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства", - сообщили в министерства внутренних дел Грузии.

"Закон об иноагентах" является аналогом российского закона. Он предполагает, что СМИ и общественным организациям, финансирующимся за границе,й будет предоставлен статус "иноагента".
 

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