



Закон об "иноагентах": в Грузии на протестах вспыхнули столкновения

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками.



По данным "Грузия Online", это случилось на митинге под зданием парламента против принятого в первом чтении закона об "иноагентах".



Силовики применили средства для разгона толпы, в том числе водометы и слезоточивый газ.





В Сакартвело (Грузия) начались протесты после принятия парламентом в первом чтении закона об иноагентах (калька с российского закона). Непонятно хватит ли сил и гордости у великого грузинского народа чтобы снести пророссийских марионеток во власти, но полицию они бить уже начали. pic.twitter.com/wtB89hG0vY — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 7, 2023

Грузия. Митингующие на улицах Тбилиси. Вышли против русского мира.



Русня, шо с вами не так? Каракалпакстан, Шри-Ланка, Иран, Грузия - люди отстаивают свою свободу. А вы типа против войны, это все путин ага? Где протесты, митинги? Рабами были, рабами сдохнете. pic.twitter.com/KNOT7uS0yl — Бюро Потерянных Книг (@LostBookBureau) March 7, 2023

Предупреждение за Копейкин, а и за Радев: ще настъпите мотиката и ще стане мазало. Гледай Грузия, мисли България. https://t.co/tXyu4x2Rfi — datajam (@ddjambazov) March 7, 2023

"Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае, если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства", - сообщили в министерства внутренних дел Грузии."Закон об иноагентах" является аналогом российского закона. Он предполагает, что СМИ и общественным организациям, финансирующимся за границе,й будет предоставлен статус "иноагента".