



В Китае родители обокрали няню, оставив ей своего ребенка

Потерпевшая в этом странном происшествии, некая госпожа Ю из Китая, уже более месяца является героиней газетных статей.

Женщина уверяет, что ее пригласила на работу семейная пара из Харбина для ухода за их новорожденным сыном за ежемесячную зарплату в 7000 юаней (около 1000 долларов). Вскоре после заключения сделки родители сказали Юй, что им нужно поехать в Тяньцзинь, чтобы получить значительное наследство, включая недвижимость и предметы роскоши, и спросили, может ли она помочь им с кредитом на адвокатов и оформлением документов.

В качестве гарантии того, что они вернут ей деньги, пара показала ей фотографии имущества, которое они якобы унаследовали, а также документы на право собственности на отель. Более того, они решили оставить ребенка с няней, пока все разбирают в Тяньцзине. Ну, кто тут будет сомневаться? Госпожа Ю согласилась.

Нанятая китаянка с ноября месяца ухаживает за малышом, не получая никаких денег. В ходе расследования выяснилось, что она также одолжила “родителям-мошенникам” значительную сумму денег, в том числе свои сбережения. В целом она утверждает, что ей задолжали более 110 000 юаней (15 600 долларов США).

“Я отдала им все свои сбережения, но с ноября прошлого года я не получала никакой зарплаты. Они должны мне зарплату и деньги, которые я заняла у брата”.

Госпожа Ю неоднократно пыталась связаться с родителями по телефону и через WeChat, но они исчезли. Она также связалась с отелем, которым они предположительно владели, но владельцы никогда о них не слышали, поэтому ее опасения стать жертвой тщательно продуманного мошенничества сильнее, чем когда-либо.



Как можно отказаться от своего ребенка ради какой-либо финансовой выгоды, не говоря уже о относительно скромных 110 000 юаней? У госпожи Ю тоже нет ответа на этот вопрос, но и бросить мальчика у нее не хватает духа. Она заботится о нем уже несколько месяцев, надеясь, что родители когда-нибудь вернутся.



А чей ребенок?