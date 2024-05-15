



Старейшему парашютисту мира почти 107 лет

Американец из Техаса вернул себе титул в Книге рекордов Гиннесса, прыгнув с парашютом в возрасте 106 лет и 327 дней.



В первый раз Альфред “Ал” Блашке получил титул самого старого человека, прыгнувшего с парашютом в тандеме, когда выпрыгнул из самолета в возрасте 103 лет в 2020 году. Но не тут-то было, - феминизм наступил на обе пятки сразу. Его рекорд побила шведка Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой было 103 года и 259 дней, когда она прыгнула с парашютом.



Блашке оказался упорным дедулей - он вернул себе титул, прыгнув с парашютом в возрасте 106 лет и 327 дней. К нему присоединился губернатор Техаса Грег Эбботт, который совершил свой первый прыжок.



“Если вы думаете, что не сможете, вы просто недооцениваете себя. Каждый способен больше, чем он думает. Им просто нужно принять решение попробовать”, — сказал Блашке в Книге рекордов Гиннесса.







