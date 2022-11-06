



Южная Корея: шахтеры прожили девять дней под землей питаясь растворимым кофе

Двое шахтеров застряли на глубине почти 200 метров под землей после того, как 26 октября в Бонхва, на востоке страны, обрушилась часть цинкового рудника, в котором они работали. Мужчины в возрасте 62 и 56 лет, чтобы согреться, разожгли костер и построили палатку из пластика. Горняки выжили благодаря тому, что пили воду, капавшую с потолка, и ели порошок растворимого кофе.



По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, спасательная операция началась в четверг, когда спасатели просверлили отверстие и вставили небольшую камеру, чтобы найти горняков.



В конце концов их обнаружили сидящими плечом к плечу, чтобы согреться, в просторной камере, где встречаются несколько шахтных стволов. В ночь на 4 ноября шахтеров наконец смогли освободить из-под завала, в подземной ловушке они провели девять дней.



Врачи сообщили, что спасенные находятся в стабильном состоянии и в скором времени полностью восстановятся.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал их спасение "поистине чудесным".



"Спасибо и еще раз спасибо за то, что вы благополучно вернулись с перекрестка жизни и смерти", — написал он в Facebook.



