



Яна Блюм отрицает, что вела под воздействием алкоголя и наркотиков

Яна Блюм, водитель, участвовавшая в смертельном ДТП, в котором погиб малыш Майян Доманович, заявила сегодня (в понедельник) в ходе первоначального расследования, что она не управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.



На слушаниях по поводу продления срока ее содержания под стражей в окружном суде Беэр-Шевы судья Рафаэль Ямини спросил, как это можно установить, если подозреваемая утверждает, "что она не знает, что произошло".



В иске прокуроры подчеркнули: "У нее (Блюм) нет положительной версии, у нее есть версия, в которой она отрицает подозрения, касающиеся употребления алкоголя и наркотиков". Ее арест был продлен до четверга.



Сразу после задержания Блюм был проведен тест, показавший, что содержание алкоголя в крови подозреваемой в три раза превышает норму.

