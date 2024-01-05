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Взрывы у могилы Сулеймани: в Иране объявили о задержаниях
05.01.2024 14:24 Алина Груднева

Взрывы у могилы Сулеймани: в Иране объявили о задержаниях

В Иране задержали подозреваемых в причастности ко взрывам, прогремевшим у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Об этом сообщают государственные СМИ Исламской Республики со ссылкой на министра внутренних дел.

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Уточняется, что задержан ряд лиц, "причастных к теракту". Точное их количество не раскрывается.

Ранее ответственность за взрывы у могилы Сулеймани взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. В Иране сказали, что кто бы это ни был, "виноваты все равно Израиль и США".

Утром, 5 января, над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум был поднят красный флаг мести из-за взрывов на кладбище в Кермане.
 

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