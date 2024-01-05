



Взрывы у могилы Сулеймани: в Иране назвали число задержанных

Силы безопасности Ирана арестовали 11 человек по подозрению в причастности ко взрывам у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.



Об этом сообщило министерство разведки Ирана.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Террористическая организация ИГИЛ ранее взяла на себя ответственность за нападение. Это произошло после того, как в Иране объявили, что возложили ответственность на Израиль.



Напомним, что в результате взрывов на церемонии памяти по случаю годовщины ликвидации Сулеймани погибли минимум 84 человека. Ранее в Иране объявили, что задержали ряд подозреваемых, но не раскрывали точного количества.